Apeloa Pharmaceutical im Check!

Apeloa Pharmaceutical: Analyse und Bewertung

Die Apeloa Pharmaceutical-Aktie weist eine Dividendenrendite von 2,03 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apeloa Pharmaceutical bei 10,93, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Apeloa Pharmaceutical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 16,85 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 13,68 CNH weist einen Unterschied von -18,81 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die kurzfristige Analyse basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Apeloa Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der Dividendenrendite, des KGVs, der technischen Indikatoren und des RSI eine gemischte Bewertung für die Apeloa Pharmaceutical-Aktie. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.