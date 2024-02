Apeloa Pharmaceutical Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Apeloa Pharmaceutical liegt bei 40,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 59,02 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Apeloa Pharmaceutical im letzten Jahr eine Rendite von -52,58 Prozent erzielt, was 33,62 Prozent unter dem Durchschnitt (-18,96 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -16,72 Prozent, und Apeloa Pharmaceutical liegt aktuell 35,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Apeloa Pharmaceutical in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung als "Neutral" erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für Apeloa Pharmaceutical zeigen sich dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine Veränderung zum Negativen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit erhält die Aktie von Apeloa Pharmaceutical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".