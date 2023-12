Apeloa Pharmaceutical Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Apeloa Pharmaceutical beträgt das aktuelle KGV 16, während vergleichbare Unternehmen in der Arzneimittelbranche durchschnittlich ein KGV von 0 aufweisen. Somit ist Apeloa Pharmaceutical aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Dividendenrendite für Apeloa Pharmaceutical beträgt 1,56 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (1,02 Prozent) liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Apeloa Pharmaceutical weist einen Wert von 79,12 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,09, was ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage ergibt. Daher erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie von Apeloa Pharmaceutical wurden ebenfalls untersucht. Die Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Apeloa Pharmaceutical blieb in diesem Zeitraum jedoch nahezu unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Apeloa Pharmaceutical in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".