Apeloa Pharmaceutical Aktie: Bloß aufpassen!

Die Apeloa Pharmaceutical wird derzeit in der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 18,04 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 15,31 CNH um -15,13 Prozent über diesem Wert liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 16,15 CNH zeigt eine Abweichung von -5,2 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Apeloa Pharmaceutical-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 42 und der RSI auf 25-Tage-Basis bei 65,71. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Apeloa Pharmaceutical mit -27,45 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" und der "Arzneimittel"-Branche. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.