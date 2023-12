Apeloa Pharmaceutical Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse der Aktie von Apeloa Pharmaceutical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 18,6 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 15,32 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit -17,63 Prozent unter dem GD200 und mit -8,81 Prozent unter dem GD50 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite von Apeloa Pharmaceutical bei -20,01 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche hatte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 0,19 Prozent, wobei Apeloa Pharmaceutical um 20,2 Prozent darunter lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Apeloa Pharmaceutical durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Apeloa Pharmaceutical derzeit eine Dividendenrendite von 1,56 Prozent auf, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent liegt. In der Kategorie der Dividende erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.