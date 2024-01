Apellis Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist für Apellis insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Apellis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 43,78 Punkte, was darauf hinweist, dass Apellis derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 40,03, und auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Apellis 6 mal mit "Gut" und 2 mal mit "Neutral" bewertet. Es wurde kein "Schlecht"-Rating vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Apellis vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 59,86 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 7,96 Prozent und ein mittleres Kursziel von 64,63 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über Apellis in den Social Media liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde unwesentlich mehr oder weniger über Apellis diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut", während das Sentiment und der Buzz eine "Neutral"-Bewertung liefern.