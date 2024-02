Apellis Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der aktuelle 7-Tage-RSI-Wert für die Apellis-Aktie beträgt 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 52,49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Apellis basierend auf dem RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Apellis verläuft aktuell bei 59,07 USD, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt, da der Aktienkurs selbst bei 66,17 USD liegt und damit einen Abstand von +12,02 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein Niveau von 63,29 USD, was einer Differenz von +4,55 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Befund für Apellis.

Gemäß den Analystenbewertungen wird die Apellis-Aktie aktuell mit "Gut" eingeschätzt, basierend auf 6 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (64,63 USD) deutet auf ein Abwärtspotential von -2,33 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Apellis daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen an 13 Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen herrschte eine verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf Apellis. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.