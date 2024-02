Apellis Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "BAWAG Group AG":

Die Aktie von Apellis weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "unrentables Investment" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Diskussionen über Apellis geführt. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben jedoch vor allem negative Themen das Interesse der Anleger geweckt. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Vergleich des Aktienkurses hat Apellis in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,22 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +24,02 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche, die im Durchschnitt um -9,8 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor konnte Apellis mit einer Überperformance von 20,15 Prozent punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von insgesamt 8 Analysten in den letzten zwölf Monaten ergibt, dass 6 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele der Analysten liegt bei 64,63 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -6,04 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 68,78 USD fallen könnte. Daher wird die sich daraus ableitende Empfehlung als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Apellis somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.