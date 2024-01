Apartmentme REIT Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der Apartment Income REIT Corp zeigt, dass von insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten alle 4 als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 15,21 Prozent steigen könnte, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 33,64 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 31,61 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Apartment Income REIT Corp auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Aktie in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wenig Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Schlecht" für die Apartment Income REIT Corp.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 40,72 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Apartment Income REIT Corp-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.