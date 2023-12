Apartmentme REIT Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Apartment Income REIT Corp betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 39,37 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist das Wertpapier überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 33,66 USD, während der letzte Schlusskurs bei 34,68 USD liegt - eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 31,27 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Apartment Income REIT Corp in den letzten Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird jedoch als "Neutral" bewertet.

Die Analystenbewertung der letzten 12 Monate ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" basierend auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 14,38 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Apartment Income REIT Corp damit eine "Gut"-Bewertung.