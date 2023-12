Apartmentme REIT Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fletcher Building":

Die technische Analyse der Apartment Income REIT Corp-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 33,72 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 33,58 USD weicht davon um -0,42 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 31,01 USD, was 8,29 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde die Apartment Income REIT Corp in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Vergleichen wir dies mit dem RSI auf 25-Tage Basis (27,06), so ergibt sich hier eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Apartment Income REIT Corp.

Vier Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergaben ebenfalls ein durchgängig "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 18,13 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt erhält die Apartment Income REIT Corp-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung sowohl aus technischer, Anleger- als auch Analystensicht.