Apartment Investment and Management Co Aktie: Ist es das gewesen?

Die Diskussionen rund um Apartment Investment and Management Co auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Apartment Investment and Management Co sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Apartment Investment and Management Co mittlerweile auf 7,59 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,64 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,66 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,88 USD, was einen Abstand von +11,05 Prozent bedeutet und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Apartment Investment and Management Co-Aktie beträgt aktuell 59, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 29,5, was bedeutet, dass Apartment Investment and Management Co hier überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Apartment Investment and Management Co damit ein "Gut"-Rating.

Für die Apartment Investment and Management Co ergibt sich nach Meinung der Analysten insgesamt ein "Neutral", da 0 Buy, 1 Neutral, und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 0 USD, was bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -100 Prozent entwickeln. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".