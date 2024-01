Apartment Investment and Management Co Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Apartment Investment and Management Co wird von Analysten neutral bewertet, da in den letzten 12 Monaten keine schlechten Einschätzungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 0 USD, was auf einen erwarteten Kursrückgang von -100 Prozent hindeutet. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht", obwohl die Analysten insgesamt die Aktie als "Gut" einstufen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Apartment Investment and Management Co liegt bei 66,67, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25 beträgt 30, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie mit einem Kurs von 7,7 USD derzeit +11,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion von positiven Themen an drei Tagen dominiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.