Apac Realty Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Apac Realty liegt bei 57,14, was ihn als "neutral" einstuft. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der Wert auf 66,67, was ebenfalls auf eine "neutrale" Bewertung hindeutet. Zusammen ergibt sich daher das Gesamtbild mit einem Rating von "neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Apac Realty in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Aus technischer Sicht erhält die Apac Realty-Aktie eine "schlechte" Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,46 SGD lag, was einem Unterschied von -13,21 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem aktuellen Wert von 0,48 SGD eine ähnliche Tendenz, wodurch die Aktie eine "neutrale" Bewertung erhält.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung sich in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie mit einer "neutralen" Bewertung eingestuft wird. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch die Aktie erneut eine "neutrale" Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "neutralen" Rating versehen.