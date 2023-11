Apac Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Apac wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Apac-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Apac liegt bei 62,86, was ebenfalls bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat Apac ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,94, was 98 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut".

Apac schüttet eine Dividendenrendite von 9,43 % aus, was 3,19 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 6,25 %. Dieser mögliche Mehrgewinn führt ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Apac festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Apac für den kurzfristigen RSI, den langfristigen RSI, die fundamentale Analyse, die Dividendenrendite und das Sentiment und Buzz jeweils eine "Neutral"-Bewertung.