Apac Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Apac wird im Branchenvergleich betrachtet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet Apac eine Rendite von 11,29 Prozent, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite von Apac in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" mit 13,4 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -2,11 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,05 HKD für den Schlusskurs der Apac-Aktie, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,94 HKD lag, was einem Unterschied von -10,48 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,01 HKD liegt mit einem Unterschied von -6,93 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Somit erhält Apac insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Apac mit einem Wert von 75 als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und somit ein "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die Dividendenrendite von Apac beträgt aktuell 9,43 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 1,87 Prozent über dem Mittelwert von 7,56 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Apac von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.