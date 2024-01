Apac Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Apac beträgt aktuell 0,94, was 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren) von 47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Apac aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Apac-Aktie eine Rendite von 11,29 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -6,43 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier übertrifft die Apac-Aktie mit einer Rendite von 17,72 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Apac-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Apac-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 57,14 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Neutral" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Apac beträgt 9,43 Prozent, was 1,87 Prozent über dem Durchschnitt (7,56) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Apac-Aktie eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.