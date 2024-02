Apac Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Apac eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Apac daher als neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Apac eine Dividendenrendite von 10,2 % aus, was 3,64 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,56 %. Aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns wird die Dividendenpolitik von Apac als gut eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dynamik des Aktienkurses von Apac als schlecht bewertet wird. Sowohl der RSI von 100 als auch der RSI25 von 71,43 führen zu einer Gesamtbewertung als schlecht.

Die Anleger-Stimmung bei Apac in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen Wochen dominierten jedoch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als schlecht führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Einschätzung der Aktie von Apac basierend auf verschiedenen Faktoren wie Kommunikation im Netz, Dividendenpolitik, Relative Strength Index und Anleger-Stimmung.