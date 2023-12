Ap Oil Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ap Oil. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Ap Oil im letzten Jahr eine Rendite von -22,16 Prozent erzielt, was 8,5 Prozent unter dem Durchschnitt (-13,66 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -13,66 Prozent, und Ap Oil liegt aktuell 8,5 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ap Oil liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 100, was als Anzeichen für eine überkaufte Situation gilt, weshalb auch hier die Einstufung "Schlecht" erfolgt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Ap Oil derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, wobei der Unterschied 4,48 Prozentpunkte (4,17 % gegenüber 8,65 %) beträgt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".