Ap Oil Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Ap Oil-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,13 SGD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,113 SGD, was einem Rückgang von 13,08 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,11 SGD, was einer ähnlichen Höhe (+2,73 Prozent) entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Ap Oil. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie weist darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ap Oil wurde in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Ap Oil mit -30,14 Prozent um mehr als 16 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -13,98 Prozent kommt, liegt Ap Oil mit 16,16 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert für Ap Oil liegt aktuell bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25 ergibt sich für die Aktie ein Wert von 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".