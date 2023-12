Ap Oil Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die technische Analyse der Ap Oil-Aktie ergibt eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,14 SGD weicht um -20 Prozent vom aktuellen Kurs (0,112 SGD) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,12 SGD um -6,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen als neutral bewertet. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance liegt die Rendite der Ap Oil-Aktie aus dem "Materialien"-Sektor mit -22,16 Prozent um mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche mit einer mittleren Rendite von -13,48 Prozent liegt Ap Oil mit 8,67 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende von 4,17 % liegt Ap Oil im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (8,65 %) um 4,48 Prozentpunkte niedriger. Dadurch wird die Ausschüttung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.