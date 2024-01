Aoyama Zaisanetworks Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten zwei Wochen wurde Aoyama Zaisan Networks von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass Aoyama Zaisan Networks derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1036,65 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1032 JPY um -0,45 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1058,12 JPY entspricht einer Abweichung von -2,47 Prozent, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 52 Punkten, was darauf hinweist, dass Aoyama Zaisan Networks weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 58,85 keine überkauften oder überverkauften Signale. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Rating für Aoyama Zaisan Networks auf verschiedenen Ebenen der Analyse.

