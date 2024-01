Aoxin Q, M Dental-Anleger machen nicht mehr mit!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich auch die Aktie von Aoxin Q & M Dental intensiv diskutiert. Dabei wurden weder besonders positive noch negative Stimmungen deutlich. In den vergangenen Tagen war das Meinungsbild weder positiv noch negativ geprägt, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Aoxin Q & M Dental in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,07 Prozent. Das bedeutet eine Unterperformance von -42,99 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die im Durchschnitt um -13,08 Prozent gefallen sind. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Aoxin Q & M Dental mit -9,45 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -56,07 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aoxin Q & M Dental-Aktie liegt bei 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 60, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aoxin Q & M Dental-Aktie am letzten Handelstag bei 0,062 SGD lag, was einem Unterschied von -31,11 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,09 SGD) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,07 SGD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,43 Prozent), was zu einer insgesamt schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung, eine schlechte Performance im Branchen- und Sektorvergleich sowie eine schlechte Bewertung aus technischer Sicht.