Aoxin Q, M Dental Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Aktienkurs von Aoxin Q & M Dental hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -29,59 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die im Durchschnitt um -19,41 Prozent gefallen sind. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -16,58 Prozent, was bedeutet, dass Aoxin Q & M Dental um 32,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Aoxin Q & M Dental derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,99 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -3, was der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie einbringt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum eine negative Richtung. Zudem unterhielten sich Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aoxin Q & M Dental. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aoxin Q & M Dental-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, mit einem Wert von 100 in beiden Fällen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt bewertet die Analyse die Aoxin Q & M Dental-Aktie in verschiedenen Kategorien mit überwiegend negativen Ratings, was auf eine schwierige Lage des Unternehmens hinweisen könnte.