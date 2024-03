Aoxin Q, M Dental Aktie: Was für eine Niederlage!

Aoxin Q & M Dental wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 66,32, was einem Abstand von 140 Prozent zum Branchen-KGV von 27,6 entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnet Aoxin Q & M Dental eine Rendite von -49 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Gesundheitsdienstleister-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -15,28 Prozent, wobei Aoxin Q & M Dental mit 33,72 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde die Aktivität der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Aoxin Q & M Dental in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aoxin Q & M Dental-Aktie sowohl in einem längerfristigen Abwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,08 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,051 SGD liegt, was einer Abweichung von -36,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,06 SGD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs (0,051 SGD) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Aoxin Q & M Dental auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.