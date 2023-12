Aotecar New Energy Aktie: Jetzt wird es konkret!

Aotecar New Energy wird derzeit als neutral bewertet, da das KGV bei 72,5 liegt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,27 Prozent erzielt, was 20,71 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Diese Überperformance führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Aotecar New Energy derzeit 7,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +20,88 Prozent, was auch als gut bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aotecar New Energy liegt bei 31,03, was als neutral eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft erscheint. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

Insgesamt erhält die Aotecar New Energy daher eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler und technischer Kriterien.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Aotecar New Energy-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Aotecar New Energy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aotecar New Energy-Analyse.

Aotecar New Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...