Aotecar New Energy Aktie: Immer langsam!

Der Aktienkurs von Aotecar New Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,79 Prozent. Im Vergleich dazu ist der Durchschnitt der Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche um 12,81 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Aotecar New Energy in diesem Branchenvergleich um -13,59 Prozent zurückliegt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 7,95 Prozent, wobei Aotecar New Energy um 8,73 Prozent hinter diesem Wert zurückblieb. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Aotecar New Energy derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Automatische Komponenten"-Branche weist hingegen eine Dividendenrendite von 1,48 auf, was zu einer Differenz von -1,48 Prozent im Vergleich zur Aotecar New Energy-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie von der Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Aotecar New Energy war in den letzten zwei Wochen vorwiegend negativ, wie aus der Bewertung diverser Kommentare und Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen im Zusammenhang mit dem Wert diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen lässt sich daher feststellen, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Nach der Beurteilung des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, ergibt sich folgendes Bild für Aotecar New Energy: Der 7-Tage-RSI liegt bei 58,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 43,52, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt. Somit erhält Aotecar New Energy insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt.

Insgesamt zeigt sich eine negative Entwicklung bei Aotecar New Energy in Bezug auf den Aktienkurs, die Dividendenpolitik und die Anleger-Stimmung. Auch der Relative Strength Index deutet auf eine neutrale Position hin. Die Gesamtbewertung für Aotecar New Energy fällt daher entsprechend negativ aus.