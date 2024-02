Aoshikang Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den letzten zwei Wochen wurde Aoshikang von den meisten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen.

In Bezug auf die Dividende von 2,22% liegt Aoshikang im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten (1,3%) nur leicht höher. Die Differenz beträgt 0,92 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aoshikang liegt mit 23,68 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0%. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Aus dieser Perspektive betrachtet, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Aoshikang als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Aoshikang-Aktie beträgt 6,89, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum bei 52,55 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.