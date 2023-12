Aoshikang Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Die technische Analyse der Aoshikang-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 33,9 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs (30,58 CNH) weicht somit um -9,79 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (31,26 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,18 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aoshikang in den letzten Wochen zeigten keine eindeutige Veränderung in den Social Media Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Aoshikang unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 40,03 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung der Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 53,77) führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aoshikang-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,71 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Aoshikang damit 12,21 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 17,35 Prozent, und Aoshikang liegt aktuell 7,37 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.