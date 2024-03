Aoshikang Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Aoshikang als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu, basierend auf verschiedenen Zeiträumen. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 42,52, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 38,31 liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutraler Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Von fundamentaler Seite betrachtet, beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aoshikang 26. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt das KGV im Durchschnitt bei 0. Aus fundamentaler Sicht ist Aoshikang daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine neutrale Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Aoshikang eine Dividendenrendite von 2,22 %, was 0,99 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.