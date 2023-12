Aoshikang Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Aoshikang in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie eine Bewertung von "Neutral" in Bezug auf die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Aoshikang ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,74 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf Basis dieser fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aoshikang liegt bei 25,66, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung von "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was auf eine neutrale Marktsituation hindeutet. Insgesamt erhält Aoshikang in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aoshikang ist überwiegend positiv, wie in den Diskussionen in den sozialen Medien deutlich wurde. Die positiven Themen rund um Aoshikang fanden in den vergangenen Tagen besondere Aufmerksamkeit, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments von "Gut" führt.