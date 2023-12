Aoshikang Aktie: Alles nach Plan!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Aoshikang lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. In Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein interessantes Bild über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Aoshikang eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aoshikang liegt bei einem Wert von 30. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aoshikang weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Aoshikang im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Aoshikang. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Aoshikang-Aktie ein Durchschnitt von 33,96 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 29,45 CNH (-13,28 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 30,98 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,94 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Aoshikang ergibt, die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Aoshikang erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.