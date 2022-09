Aon stellt erweitertes Human Capital Solutions Leadership-Team vor / Personalstrategie: Leistungsstarker Mix aus Vergütungs- und Assessment-Daten macht Unternehmen zukunftssicher

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Hamburg (ots) -Aon plc (NYSE: AON), ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen verstärkt sein Leadership-Team im Bereich Human Capital Solutions (HCS) in der DACH-Region. Seit dem 1. August 2022 ergänzen Christoph Adams als HCS Rewards Advisory Leader und Axel Bestajovsky als HCS Commercial Leader das Team. Das Portfolio von Aons HCS bietet einen leistungsstarken Mix aus Daten, Analysen und Beratung. Mit der Kombination aus Vergütungs- und Assessment-Daten von McLagan-Umfragen und der Radford Global Compensation Database können Unternehmen eine Personalstrategie entwickeln, die auf ihre Ziele abgestimmt ist. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz unterstützt HCS Unternehmen dabei, bestmögliche Wege zu finden, um Mitarbeitende zu gewinnen, zu binden, zu halten, um bessere Personalentscheidungen zu treffen und ihr Unternehmen mit einer resilienten Belegschaft zukunftssicher zu machen. "Wir bei Aon möchten wir Unternehmen dabei unterstützen, besser informiert zu sein und fundierte Entscheidungen zu treffen. Dazu gehören Themen wie intelligente Vergütungsmodelle, New Work-Ansätze, Change-Management oder Bonusstrukturen. Mit der langjährigen Erfahrung von Christoph und Axel bauen wir auf unseren bestehenden Kompetenzen auf, die wir im Bereich Assessment als lokaler Marktführer besitzen." kommentiert Bevan Gray, Head of Human Capital Solutions, DACH. Der Unternehmensberater Christoph Adams (56) verantwortet seit August 2022 die Vergütungsberatung bei Aon in der DACH-Region. Er verfügt über umfangreiche Leitungserfahrung und industrieübergreifenden Expertise in komplexen und interdisziplinären Projekten sowie in der Gestaltung nachhaltiger Vergütungssysteme für Vorstände, Fach- und Führungskräfte. Der Fokus liegt dabei auf Gesamtvergütungssystemen, die ESG- und Good-Governance-Prinzipien widerspiegeln und Technologie als Enabler nutzen. Christoph Adams war zuletzt bei Korn Ferry, einer globalen Personal- und Unternehmensberatung, für namhafte Kunden in der DACH-Region tätig. Er hat einen MBA in internationalem Management von der Thunderbird School of Global Management in Phoenix und einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Universität Hamburg. Mit Axel Bestajovsky (42) gewinnt Aon einen international erfahrenen Vertriebsexperten in den Bereichen Assessment, Personalentwicklung und Vergütung. In seiner langjährigen Tätigkeit mit führenden Beratungsunternehmen betreute er gemeinsam mit seinen Teams Kunden branchenübergreifend in den Bereichen Assessment und Succession, Leader und Professional Development, Organizational Strategy sowie Rewards und Benefits und häufig im Kontext von Veränderung und Transformation. Zuletzt war Axel Bestajovsky SVP, Enterprise Sales bei Lee Hecht Harrison, einem globalen Beratungsunternehmen für Talent Management und Personalentwicklung. Zuvor war er Client Director Talent & Enterprise Sales Global Accounts bei Korn Ferry mit Fokus auf Assessment, Leadership Development und Rewards & Benefits und leitete davor für die Beratung Right Management den Bereich Talent Management in Deutschland und Österreich.Pressekontakt:Aon Holding Deutschland GmbHViola Mueller-ThunsCaffamacherreihe 16, 20355 HamburgTel.: +49 208 7006-2620pressegermany@aon.comInfografiken und Bilder in druckreifer Qualität können unterwww.aon.ecco-duesseldorf.de/bilder/ heruntergeladen werden.Original-Content von: Aon Deutschland, übermittelt durch news aktuell