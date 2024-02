Aon Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Aon ist derzeit positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die überwiegende Mehrheit der Diskussionen positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Auch die automatischen Analysen bestätigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen.

Die Bewertungen von Analysten für die Aon-Aktie ergaben insgesamt ein "Neutral"-Rating. Von insgesamt 6 Bewertungen waren 1 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 339 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 8,92 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 311,24 USD darstellt. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass die Aon-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als "Neutral" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aon-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Aon-Aktie auf Basis der Anlegerstimmung, der Analysteneinschätzung, der technischen Analyse und des RSI eine "Neutral"-Bewertung.