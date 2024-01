Aon Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger. Positive Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während an drei Tagen eher negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Aon gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Überkaufsituation mit einem Wert von 83,39 für Aon auf, wodurch eine Bewertung als "Schlecht" resultiert. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Aon daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Einschätzungen von Analysten der letzten zwölf Monate ergeben im Schnitt ein "Neutral"-Rating für Aon. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 334,67 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Aon-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate für Aon, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.