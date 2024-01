Aon Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse der Aon-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 323,76 USD, während der aktuelle Kurs bei 299,3 USD liegt, was einer Abweichung von -7,55 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 315,44 USD führt zu einer Abweichung von -5,12 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was auf ein "Gut"-Rating hindeutet. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral, was zu einem entsprechenden Rating für die Aon-Aktie führt.

Die Einschätzung der Analysten ergibt insgesamt ein "Neutral", wobei das Kursziel der Analysten bei durchschnittlich 342,57 USD liegt, was einer positiven Entwicklung von 14,46 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aon-Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aon-Aktie.