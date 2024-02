Aon Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Aon-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 321,05 USD, während der Aktienkurs mit 315,32 USD um -1,78 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 303,28 USD, was einer Abweichung von +3,97 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 5 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Aon abgegeben, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf ihren Meinungen liegt bei 339 USD, was einer potenziellen Steigerung um 7,51 Prozent vom letzten Schlusskurs (315,32 USD) entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Stimmung rund um die Aon-Aktie wurde sowohl anhand von Analystenmeinungen als auch durch die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität ergaben eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aon-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aon-Aktie liegt bei 44,59, was auf eine als weder überkauft noch -verkauft betrachtete Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und weist ebenfalls auf eine als weder überkauft noch -verkauft betrachtete Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.