Aoki Super-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI-Wert für Aoki Super liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Aoki Super in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Infolgedessen wird Aoki Super sowohl in Bezug auf Stimmung als auch Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Aoki Super-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2741,87 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 3795 JPY weicht um +38,41 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3243,52 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+17 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusätzlich zur technischen Analyse zeigt auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ein neutrales Bild. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aoki Super-Aktie in Bezug auf den RSI, Sentiment, Buzz, technische Analyse und Anleger-Stimmung. Die Gesamtbewertung für die Aktie lautet daher "Neutral".