Aoki Super Aktie: Das ist erstaunlich

Die Diskussionen über Aoki Super in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft werden kann. Die Anlegerstimmung wird als angemessen bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aoki Super derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, da der RSI-Wert bei 50 liegt. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 3, was auf ein überverkauftes Signal hinweist. Insgesamt wird die Aoki Super daher mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Aoki Super derzeit einen positiven Trend aufweist. Der Durchschnittskurs für 200 Tage liegt bei 2727,75 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3790 JPY liegt, was einer Abweichung von +38,94 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs für 50 Tage liegt mit 3194,84 JPY um +18,63 Prozent über dem aktuellen Kurs. Insgesamt wird die Aoki Super daher mit "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Aoki Super daher eine Bewertung von "Neutral".