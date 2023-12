Aoki Super Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse für die Einschätzung einer Aktie. Bei Aoki Super zeigen sich interessante Ausprägungen in dieser Hinsicht. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aoki Super-Aktie bei 2566 JPY liegt, was einer Entfernung von +2,52 Prozent vom GD200 (2502,86 JPY) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50 liegt bei 2604,48 JPY, was einem Abstand von -1,48 Prozent entspricht, und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aoki Super-Aktie liegt bei 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (47,84) bestätigt ebenfalls diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Aoki Super nach RSI-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Aoki Super von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung und insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung nach Messung der Anleger-Stimmung.