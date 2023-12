Aoki Super Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Aoki Super in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Aoki Super liegt mit einem Kurs von 2541 JPY derzeit -0,93 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +0,81 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

Die Stimmung rund um Aoki Super wurde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" hinsichtlich der Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aoki Super liegt bei 59,57, was als neutrale Situation bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt wird daher die Kategorie "Neutral" für die Aktie vergeben.