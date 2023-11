Aoki Holdings-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Aoki ergibt sich ein RSI von 17,73, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 28,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Aoki war die Diskussion in den sozialen Medien zuletzt neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung für Aoki. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +27,96 Prozent auf, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +15,29 Prozent im positiven Bereich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt insgesamt eine neutrale Einschätzung für Aoki. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung werden als durchschnittlich bzw. kaum verändert bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.