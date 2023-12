Aoki Holdings Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert der Aoki liegt derzeit bei 81,98 und wird daher als "überkauft" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung von "schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aoki werden auch über einen längeren Zeitraum analysiert, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität der Aktie zeigt eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Aoki in diesem Punkt die Einstufung "neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Aoki derzeit um 6,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "gut", da die Distanz zum GD200 bei +18,7 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie somit insgesamt als "gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Aoki in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "neutrale" Einschätzung der Anleger-Stimmung.