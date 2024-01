Aoki Holdings Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel gibt. Für die Aoki-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 43, während der RSI auf 25-Tage-Basis 45,04 beträgt. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein neutrales Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aoki-Aktie wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Aoki-Aktie von 1141 JPY als positiv bewertet, da er mit +18,59 Prozent einen guten Abstand vom GD200 (962,13 JPY) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 1088,44 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder die Stärke der Diskussion noch die Veränderung der Anzahl der Beiträge weisen signifikante Unterschiede auf, weshalb Aoki auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aoki-Aktie basierend auf dem RSI, den sozialen Medien und der technischen Analyse.