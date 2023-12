Aoki Holdings Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Aoki-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 950,84 JPY für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1132 JPY (+19,05 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und mit einem Wert von 1063,4 JPY lag der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,45 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aoki-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergab die Untersuchung eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie von Aoki bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aoki-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.