Aoki Holdings Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der Aoki-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 1036,36 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1175 JPY liegt, was einem Unterschied von +13,38 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 1150,5 JPY, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses entspricht (+2,13 Prozent), und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aoki-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Somit wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für die Aoki-Aktie, da die Diskussionsintensität normal war und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aoki-Aktie liegt bei 1,27, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,92 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aoki-Aktie.