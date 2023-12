Aoki Holdings Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Aktie von Aoki zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 962,13 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1141 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +18,59 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 1088,44 JPY, was einer Differenz von +4,83 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aoki liegt bei 43,75, was als "Neutral" eingestuft wird, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Aoki in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird insgesamt als neutral wahrgenommen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Aoki. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war in etwa normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Aktie von Aoki in verschiedenen Kategorien wie technischer Analyse, RSI und Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet wird.