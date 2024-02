Anzu Special AcquisitionI Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Envoy Medical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 6,04 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 1,3 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -78,48 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 1,62 USD unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,62 USD, was eine Abweichung von -19,75 Prozent darstellt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Von institutioneller Seite aus erhält der Titel der Envoy Medical langfristig das Rating "Gut", basierend auf den Analysteneinschätzungen der letzten 12 Monate. Auch die Einschätzungen zum aktuellen Kurs von 1,3 USD deuten auf eine erwartete Entwicklung von 130,77 Prozent hin, was ein mittleres Kursziel von 3 USD ergibt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Envoy Medical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Für die Bewertung der Aktie als "Neutral" dient der Relative Strength-Index (RSI), der für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 51,06 aufweist und für 25 Tage einen RSI25 von 55,73 verzeichnet. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer Einstufung als "Neutral" führt.