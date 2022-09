Das Anzeigen-Duopol von Facebook und Google steht vor dem Aus. Von einem ehemaligen Verbündeten

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) hat im Bereich der digitalen Werbung an Dynamik gewonnen, während Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) Google und Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) Facebook an Fahrt zu verlieren scheinen, CNBC berichtet unter Berufung auf Appsumer. Die Untersuchung ergab, dass Apples Anzeigengeschäft von seinem großen iOS-Datenschutz-Update im Jahr 2021 auf Kosten von Facebook profitierte. Die geringeren Tracking-Präferenzen der iPhone-Nutzer machten es für Facebook und andere Online-Unternehmen schwieriger, ihre… Hier weiterlesen