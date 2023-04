Anzeige gegen Reeder Rickmers ist eine Luftnummer

Hamburg.Viel Wirbel um: nichts. Ein Berufsanleihegläubiger hat aus PR-Zwecken Anzeige gegen den Hamburger Reeder Bertram Rickmers erstattet. Was für Manchen zunächst klingen mag, wie eine interessante Nachricht, ist in Wirklichkeit nur eine Luftnummer, die sich bereits aufgelöst hat. Blue Ocean, eine Gesellschaft der Familie Rickmers erklärt, was es damit auf sich hat:Was ist das für eine Anzeige?Laut „Hamburger Abendblatt“ wurde von einem Anleihe-Gläubiger Anzeige erstattet gegen Bertram Rickmers. Grund: Er habe aus Firmenmitteln der Rickmers Holding 2015 eine Steuernachzahlung in Höhe von 36,5 Mio. beglichen. Das habe er angeblich nicht gedurft. Doch diese Behauptung ist nachweislich unwahr. Bei der sogenannten Steuerzahlung von Bertram Rickmers handelt es sich in Wahrheit um eine direkte Zahlung der damaligen Rickmers Holding GmbH & Cie. KG an das Finanzamt Hamburg. Damit wurden von der Reederei auf Rickmers entfallende Unternehmenssteuern aus seiner Beteiligung an der Rickmers Holding beglichen (sogenannte gewerbliche Einkünfte).Die Zahlung dieser Unternehmenssteuern waren von dem damaligen Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft und den damaligen Kreditverträgen der finanzierenden Banken gedeckt. Die Zahlung deutete sich über einen längeren Zeitraum an, so dass diese Zahlung frühzeitig in die wirtschaftlichen Planungen der Rickmers Holding, in Bankunterlagen, Gutachten und Jahresabschlüssen aufgenommen worden ist (erstmals bereits im Jahr 2010). Sämtliche wesentliche Stakeholder, insbesondere die Banken, wurden vorab darüber informiert. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, Ernst & Young und PwC (als Abschlussprüfer) kannten die Steuerzahlungen natürlich und beanstandeten sie zu keinem Zeitpunkt.Der nun erhobene Vorwurf gegen Rickmers ist also nachweislich erlogen und bereits widerlegt.2. Ist es eine ernste Sache, wenn man eine „Anzeige“ bekommt?Dieser Anzeige könnte man kaum entspannter entgegen sehen… In Deutschland kann zunächst einmal jeder jeden anzeigen. Dafür müssen die Vorwürfe nicht stimmen. Wichtig: Man darf eine „Strafanzeige“ auch nicht mit einem „Strafverfahren“ verwechseln – also echten fortgeschrittenen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.3. Was steckt hinter der Anzeige?Anzeige wurde von einem Berufsanleihegläubiger erstattet, der seine Anleihen ERST NACH Eröffnung der Insolvenz zu einem Promillewert aufgekauft hat.